Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150.000 de israelieni au protestat fata de reforma judiciara a guvernului, in cadrul demonstratiilor care au loc in fiecare sambata, in timp ce grupurile care se opun acestui plan controversat care ar submina impartirea puterilor in Israel au facut apel la proteste de

- Israelienii au iesit din nou in strada sambata pentru a protesta impotriva reformei judiciare sustinuta de guvern, la cateva zile dupa ce premierul Benjamin Netanyahu a anuntat ca s-a renuntat la o prevedere cheie a controversatului proiect de lege, informeaza AFP.

- Poliția și jandarmii francezi au reținut circa 2,4 mii de persoane de la inceputul revoltelor, care au inceput in noaptea de 27 spre 28 iunie. Astfel de date rezulta pe canalul TV de simbata BFM. Potrivit postului TV, 31 de persoane au fost reținute in Franța miercuri seara, 182 de persoane - joi, 875…

- Israelienii au iesit din nou in strada sambata pentru a protesta fata de reforma judiciara dorita de guvern, la cateva zile dupa ce premierul Benjamin Netanyahu a promis sa faca sa avanseze lucrarile la acest proiect controversat, relateaza AFP, citat de Agerpres.La Tel-Aviv, manifestantii s-au adunat…

- Planul guvernului israelian de a revizui sistemul judiciar dauneaza increderii investitorilor si impinge firmele de inalta tehnologie sa se mute in strainatate, a declarat luni agentia sustinuta de stat care sprijina companiile de inalta tehnologie, transmite Reuters.

- Reforma nepopulara a pensiilor, cu masura sa emblematica de crestere a varstei de pensionare la 64 de ani, a fost promulgata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si publicata sambata dimineata in Monitorul Oficial, dupa validarea majoritatii textului de catre Consiliul Constitutional, relateaza…

- Francezii au manifestat, din nou, impotriva legii pensiilor, in ajunul unei decizii cruciale privind reforma. Potrivit Ministerului de Interne francez, 380.000 de persoane au participat la manifestație, in cea de-a 12-a zi de mobilizare impotriva reformei pensiilor. Potrivit Le Figaro, numarul protestatarilor…