- Trei persoane au fost ranite grav intr-un atac petrecut duminica, 31 martie, in apropiere de Ashdod, in centrul Israelului, informeaza Reuters, citata de News.ro. „Un atac cu cutitul a avut loc la centrul comercial Friendly din Gan Yavne", a declarat in cursul serii Zaki Heller, purtator de cuvant al…

- Busculada s-a produs sambata dimineața, cand in orașul Gaza erau așteptate aproximativ 15 camioane incarcate cu faina și alte produse alimentare. In timpul incidentului au fost trase focuri de arma, iar cel puțin cinci oameni au murit și 30 au fost raniți, a anunțat Semiluna Roșie, citata de AFP, relateaza…

- Ministrul Apararii Yoav Gallant a afirmat ca potențialul armistițiu in confruntarile cu Hamas din Fașia Gaza nu va afecta obiectivul Israelului de a contracara prezența Hezbollah-ului libanez la granița sa nordica. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate…

- Fortele americane au anuntat ca au efectuat atacuri aeriene impotriva a cinci rachete in Yemen duminica, la o zi dupa un val de raiduri aeriene americane-britanice in tara ca raspuns la atacurile rebelilor houthi in Marea Rosie, noteaza AFP. Armata americana „a efectuat o lovitura in situatie de legitima…

- Armata israeliana a bombardat duminica Fasia Gaza, unde bilantul victimelor a depasit 25.000 de morti, potrivit Hamas, in cea de-a 107-a zi a razboiului pentru controlul micului teritoriu palestinian, care amplifica tensiunile in regiune, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Israelul trebuie sa „se…

- Cum explica Hamas atacul din 7 octombrie: A fost 'o etapa necesara impotriva comploturilor israeliene'Miscarea islamista palestiniana Hamas a declarat ca atacul din 7 octombrie asupra Israelului a fost "o etapa necesara" impotriva ocupatiei israeliene a teritoriilor palestiniene si a admis ca "haosul"…

- Cateva mii de persoane au protestat sambata la Tel Aviv, cerand demisia prim-ministrului Benjamin Netanyahu si acuzand guvernul pe care acesta il conduce ca nu face suficient pentru a aduce acasa ostaticii inca detinuti de Hamas in Fasia Gaza, informeaza dpa, citat de Agerpres.Protestul a avut loc…