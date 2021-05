Escaladarea militara dintre Hamas și Israel continua miercuri dimineața cu noi lovituri israeliene asupra Fașiei Gaza, dupa o ploaie de rachete lansate de mișcarea islamista catre mai multe orașe israeliene, inclusiv metropola Tel Aviv. In total, peste 1.000 de rachete au fost lansate de grupurile armate palestiniene din Fașia Gaza catre Israel de luni seara, […] The post Israel-Palestina, ringul morții. Peste 1.000 de rachete au fost trase din Fașia Gaza first appeared on Ziarul National .