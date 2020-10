Stiri pe aceeasi tema

- Israelienii au manifestat din nou marti impotriva gestionarii economice si sanitare a pandemiei de COVID-19 de catre premierul Benjamin Netanyahu, in pofida inaspririi restrictiilor, inclusiv una legata de mitinguri, noteaza AFP preluat de agerpres. La Ierusalim, manifestantii, arborand drapele israeliene,…

- Israelienii au manifestat din nou marți împotriva gestionarii economiei și a pandemiei Covid-19 de catre prim-ministrul Benjamin Netanyahu, în ciuda înaspririi restricțiilor, inclusiv una legata de mitinguri, potrivit AFP.La Ierusalim, manifestanții, care afișau steaguri israeliene,…

- Politia a arestat peste 30 de persoane la Tel Aviv in legatura cu protestele impotriva premierului Benjamin Netanyahu, in pofida restrictiilor contestate la dreptul de a demonstra, scrie Agerpres.

- Mii de protestatari s-au adunat in fata resedintei prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu din Ierusalim sambata seara, dupa incercarile guvernului de a limita adunarile publice ca parte a inaspririi masurilor anti-coronavirus, informeaza AFP. Foto: (c) Ammar…

- Mii de protestatari s-au adunat in fata resedintei prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu din Ierusalim sambata seara, dupa incercarile guvernului de a limita adunarile publice ca parte a inaspririi masurilor anti-coronavirus, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Sambata seara, in Ierusalim,…

- Israelienii ii cer demisia premierului Benjamin Netanyahu, din cauza masurilor exagerate de restrictie. Un ministru ultraortodox si-a dat demisia, dupa ce presedintele a intervenit asupra slujbelor din sinagogi. Israelul a ajuns la 3.000 de cazuri COVID-19 pe zi.Vezi și: Romania are cea mai…

- Mii de israelieni au protestat, noaptea trecuta, in fata resedintei oficiale a premierului Benjamin Netanyahu, cerand demisia oficialului, relateaza The Guardian.Manifestantii critica modul in care a gestionat Netanyahu criza coronavirusului si considera ca premierul ar trebui sa demisioneze,…

- Circa o mie de persoane s-au adunat sambata in centrul orasului german Hamburg pentru a protesta impotriva purtarii obligatorii a mastii ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului, transmite DPA, citata de Agerpres.