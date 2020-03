Benny Gantz, principalul rival al premierului Benjamin Netanyahu in alegerile parlamentare ce au loc luni in Israel, le-a cerut concetatenilor lui sa puna capat divizarilor dintre ei si in acelasi timp erei Netanyahu, informeaza AFP.



''Sper ca aceasta zi va marca inceputul procesului de vindecare. Este timpul ca noi sa fim din nou mai uniti. Astazi, vom pune capat derapajelor, minciunilor si manipularii'', a declarat Gantz la scurt timp dupa ce a votat in orasul Rosh Haayin, din centrul Israelului.



Fost sef de stat-major al armatei, actualul lider al partidului…