Islanda a ridicat nivelul de alertă pentru Grimsvötn, cel mai activ vulcan din ţară Islanda a ridicat luni nivelul de alerta pentru vulcanul Grimsvotn, cel mai activ din tara, dupa detectarea, in cursul diminetii de luni, a unei activitati seismice in apropierea sa, printre care si un seism cu magnitudinea 3,6 grade, relateaza AFP. ituat intr-o zona nelocuita si inaccesibila din centrul tarii, acest vulcan situat sub un imens […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Islanda a ridicat luni nivelul de alerta pentru vulcanul Grimsvotn, cel mai activ din tara, dupa detectarea in cursul diminetii a unei activitati seismice in apropierea sa, printre care si un seism cu magnitudinea 3,6 grade, relateaza AFP.

