- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a aprobat, in sedinta de duminica, trecerea a opt unitati de invatamant din Capitala, aflate in scenariul galben, la scenariul rosu, iar cinci scoli care erau incadrate in scenariul rosu au fost trecute in cel galben, potrivit unui…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a sustinut, duminica seara, o conferinta de presa, in care a aratat cum va incepe noul an scolar. „In conformitate cu deciziile luate de comitetele județene de situații de urgența, avem urmatoarea situație: 12.423 de unitați de invațamant in scenariu verde, 4.915…

- In cadrul ședinței Comitetului pentru Situații de Urgența s-a luat decizia ca anumite unitați de invațamant din București sa-și inceapa luni, 14 septembrie a.c., dupa un alt scenariu. Conform ministrului Educației, sunt 29 de școli din București care au adoptat scenariul roșu, acela in care cursurile…

- Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) anunța ca in 17 unitați de invațamant din Capitala școala va incepe in scenariul 3, care presupune participarea la activitați exclusiv online, iar 595 - in scenariul doi, mixt.Potrivit unui comunicat al ISMB, 595 de unitați de invațamant…

- Astazi a avut loc o ședinta extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, pe ordinea de zi a ședinței fiind prezentarea și aprobarea Scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de invațamant din județul Suceava, pentru inceputul anului școlar 2020/ 2021. Conform informarii prezentate…

- In opt unitati de invatamant din judetul Cluj elevii vor invata exclusiv online, 98 de scoli au optat pentru scenariul doi, iar prezenta fizica a tuturor elevilor va fi realizata in 317 de unitati de invatamant, a anuntat, joi, Prefectura Cluj, potrivit news.ro.Prefectura Cluj a anuntat ca, din totalul…

- 9 unitati de invatamant prahovene incep anul scolar in scenariul rosu: 1. Scoala Gimnaziala Talea (foto) 2. Gradinița cu program normal Talea 3. Școala Postliceala Fortuna Ploiesti 4. Scoala Postliceala FEG Ploiesti 5. Scoala Postliceala Sanitara Sf. Vasile Ploiesti 6. Scoala Profesionala Starchiojd…