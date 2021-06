Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea dintre Joe Biden și Vladimir Putin incepe miercuri la Geneva la ora locala 13.35 (14.35 ora Romaniei) și va dura in jur de cinci ore, un semn in plus ca subiectele de discuție sunt multe și spinoase. Nimeni nu se așteapta insa la rezultate majore, ci doar la mici pași spre o eventuala relație…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, va lua parte la un summit, alaturi de Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii (SUA). Un eveniment istoric, foarte interesant, dupa ce liderul de la Casa Alba a spus despre cel de la Kremlin ca este un „ucigaș”. Iar Putin a replicat ironic, afirmand ca-i…

- ”Trebuie sa gasim un mijloc de reglare a relatiilor, care se afla acum la un nivel foarte rau”, a anuntat Putin la SPIEF. Liderul de la Kremlin considera ca principalul motiv al tensiunilor cu Statele Unite nu sunt diferendele politice, ci o vointa americana de ”indiguire” a Rusiei. ”Noi nu avem dezacorduri…

- Presedintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat, joi, la Braila, ca nu cunoaste motivele pentru care guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a numit-o consilier pe Viorica Dancila si ca, din punctul sau de vedere, fostul premier PSD nu are „o deschidere internationala”. „Nu cunosc…

- Economia României și a provinciilor istorice între Unirea Mica și Marea Unire. Înfaptuirea Unirii Principatelor Române și venirea la conducerea statului nou-creat a generației pașoptiste a oferit condiții favorabile pentru înfaptuirea unei reforme agrare. La…

- Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS) s-a destramat la finalul anului 1991, iar unul dintre cele mai puternice campionate din secolul XX și-a disputat ultimul sezon, caștigat de ȚSKA Moscova. Colosul sovietic a apus la inceputul anilor '90, iar cele 15 țari care au obținut independența și-au…

- „Mulțumim Federației Ruse pentru aceasta donație acordata țarii noastre, care deschide posibilitatea extinderii categoriilor de persoane vaccinate” – a scris pe pagina sa pe FB, Președinta Republicii Moldova Maia Sandu. Lotul de 142 de mii de doze de vaccin…

- Printul Philip a fost o personalitate istorica, remarca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in telegrama de condoleante trimisa la Londra dupa moartea consortului reginei Elisabeta a Regatului Unit. ''Multe evenimente importante din istoria recenta a tarii dumneavoastra sunt legate…