Stiri pe aceeasi tema

- In opinia sa, avem in continuare o crestere economica bazata pe consum, care se poate duce in deficitul de cont curent. ”Am intrat intr-o perioada de inflatie si sa dorim sa fie foarte scurta. Mai mult decat atat, am fost intrebat care mi se pare ca este acum cel mai mare risc, am spus scurt: stagflatia.…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iunie, iar varful de inflatie ar putea fi atins abia peste cateva luni, ceea ce ofera noi motive pentru o majorare rapida a costului creditului de catre Banca Centrala Europeana, incepand chiar de luna aceasta, transmite Reuters.…

- ”Fed-ul american a majorat dobanda de politica monetara cu 0.75%, cea mai mare crestere din 1994 incoace, semnaland si majorari viitoare ale dobanzii, pentru a reduce inflatia. Dupa aceasta majorare, rata dobanzii se situeaza la 1,75%, dar Jerome Powell, presedintele Fed, o vede in intervalul 3-3,5%…

- Fed-ul american a majorat dobanda de politica monetara cu 0.75%, cea mai mare creștere din 1994 incoace, semnaland și majorari viitoare ale dobanzii, pentru a reduce inflația. Dupa aceasta majorare, rata dobanzii se situeaza la 1,75%, dar Jerome Powell, președintele Fed, o vede in intervalul 3-3,5%…

- In ultima perioada se discuta foarte mult despre cresterea preturilor si reducerea puterii de cumparare, dar mai putin despre solutii si masurile ce ar trebui adoptate de autoritati. Preturile de consum au crescut in Romania sin aprilie?t cu 3,7- comparativ cu luna martie 2022, astfel rata anuala a…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a sustinut, astazi, o conferinta de prezentare a raportului trimestrial asupra inflatiei. El a spus ca Romania nu mai este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește inflația. Daca ne consoleaza cu ceva, avem vreo 7-8 țari inainte, a spus guvernatorul Bancii…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a explicat de ce au crescut prețurile la facturi și carburanți in ultima perioada. Oficialul susține ca Romania nu are capacitatea sa influențeze prețurile in mod decisiv, avand in vedere ca economia romaneasca nu mai e una inchisa, ci intr-o interdependența cu economiile…

- Croatia urmeaza sa adopte moneda euro la inceputul anului urmator, in conditiile in care cel mai probabil va indeplini criteriul de inflatie care a devenit principala provocare in procesul de aderare la zone euro, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale, Boris Vujcic, transmite Bloomberg.…