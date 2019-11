Stiri pe aceeasi tema

- Isarescu: “Cand economia crestea singura, am stimulat-o suplimentar sa ajungem la 7%. Cand merge in jos, sa te apuci sa faci corectii e treaba grea” Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a avertizat, luni, ca atunci cand creșterea economica incepe sa franeze ”nu poate fi ceva mai rau”…

- Cresterea consumului, principalul motor al creșterii economice, a ramas la un nivel inalt, stabil, dar acesta nu este un nivel sustenabil și cererea se va atenua, a subliniat guvernatorul BNR, care a adaugat ca acest lucru ar trebui sa se faca prin masuri ințelepte, pentru a evita acțiunea brutala,…

- Economia Romaniei nu este nici in abis nici pe marginea prapastiei, situația economica este delicata, totuși, dar controlabila, a declarat vineri guvernatorul BNR Mugur Isarescu, la prezentarea raportului asupra inflației.Cresterea consumului, principalul motor al creșterii economice, a ramas…

- BNR, ”ingrijorata de deteriorarea deficitului bugetar” Foto arhiva O deteriorare a deficitului bugetar ne îngrijoreaza si asteptam discutii cu Ministerul de Finante si cu Guvernul, a declarat, astazi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Potrivit BNR, incertitudini si riscuri crescute…

- Banca Nationala a Romaniei este ingrijorata de o deteriorare a deficitului bugetar, dar nu speriata, si spera ca acest lucru sa nu se intample, a declarat miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte. "O deteriorare a deficitului bugetar bineinteles…

- Cițu reclama dezastrul lasat de PSD: "Deficitul va fi pe creștere la 10 luni, situatia confirma cele mai mari temeri ale noastre." Isarescu: "Ne ingrijoreaza deteriorarea deficitului bugetar" Executia bugetara de pana acum este ingrijoratoare, la 10 luni vom avea tot crestere pe…

- Banca Nationala a Romaniei este ingrijorata de o deteriorare a deficitului bugetar, dar nu speriata, si spera ca acest lucru sa nu se intample, a declarat miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte. "O deteriorare a deficitului bugetar bineinteles…

- Romania a ales calea de mijloc in ceea ce priveste adoptarea monedei unice, considerand un nivel de convergenta reala de 70 - 75% ca fiind critic inainte de adoptare, in conditiile in care acum este de 61%, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.El…