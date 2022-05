Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a sustinut, astazi, o conferinta de prezentare a raportului trimestrial asupra inflatiei. El a spus ca Romania nu mai este pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește inflația. Daca ne consoleaza cu ceva, avem vreo 7-8 țari inainte, a spus guvernatorul Bancii…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romanie, Mugur Isarescu, i-a sfatuit pe romani sa ramana calmi in fața creșterii inflației și a prețurilor, spunandu-le sa fie atenți la „discuțiile care nu se mai termina cu inflația și exagerarile”, și oferindu-le soluția: „sa mai bem cate un ceai de tei”, scrie portalul…

- „Sa o zicem pe romanește, un rau nu vine niciodata singur. Costurile la energie s-au dus in costul altor produse de consum. Cu majorarea ratei dobanzii influențam inflația pe partea cererii. Ținem sub control cererea. Daca nu avem o inflație determinata de costuri trebuie sa fim atenți ca masurile noastre…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a indemnat, joi, la calm, vorbind despre „discuțiile care nu se mai termina cu inflația și exagerarile”, spunand ca ar trebui „sa mai bem cate un ceai de tei”. Declarațiile sale vin in contextul in care inflația a ajuns in aprilie la aproape 14%, cel mai…

- Deocamdata, Gazprom nu a oferit niciun raspuns autoritaților de la Chișinau, astfel livrarile de gaze naturale din 1 mai sunt sub semnul intrebarii. In cazul intreruperii livrarilor de gaz, Republica Moldova va cumpara gaz de pe piața. Anunțul a fost facut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii…

- Șefa statului, Maia Sandu, neaga posibilitatea unei crize alimentare in Republica Moldova, generata de conflictul armat din Ucraina. „Nu va fi foame, intrebarea este la ce prețuri vom ajunge sa procuram aceste produse. Prețurile la carburanți au innebunit, sint probleme cu asigurarea cu fertilizanti,…

- Nu a durat mult pana a inceput criza alimentara. In primavara și vara anului 1946, o parte dintre romani mancau orice fel de plante, chiar și iarba, peste care presarau sare. Insa toamna a lovit crunt. Vegetația s-a uscat așa ca oamenii au inceput sa manance orice: huma, lipici, clei, accesorii din…

- Traim intr-o criza continua, de azi pe maine. Scumpirile si inflatia sunt mai mari decat in 2008, anul Marii Crize. Am ajuns sa platim mai mult pentru mancare, combustibili, energie si gaze, in vreme ce salariile si pensiile au ramas la fel. Dincolo de cifrele seci, este lupta pentru supravietuire.…