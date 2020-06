Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a inceput sa investigheze scrisori ce contin amenintari cu moartea si care au fost trimise de extremisti de dreapta catre politicieni si presa, informeaza marti dpa.Biroul Federal al Politiei Criminaliste a Germaniei si mai multe dintre filialele sale din landuri examineaza…

- Politia germana a inceput sa investigheze scrisori ce contin amenintari cu moartea si care au fost trimise de extremisti de dreapta catre politicieni si presa, informeaza marti dpa. Biroul Federal al Politiei Criminaliste a Germaniei si mai multe dintre filialele sale din landuri examineaza scrisori…

- In atentia Politiei comunei Bucov! Va raportam urmatoarele: La data de 28 aprilie 2020, in binecunoscuta "zona rosie" din Bucov, a fost surprinsa o domnisoara imbracata sumar, in timp ce facea semne disperate soferilor care tranzitau zona. Banuiala noastra ar fi ca domnisoara ar profita de situatia…

- Un fost jurnalist de la Realitatea TV a fost impușcat in picior și in plaman, in București! Poliția a relatat ca a fost chemata sa intervina intr-un imobil de locuințe, unde un barbat era violent și era inarmat cu o foarfeca și un alt obiect ascuțit. Pentru ca ar fi atacat un polițist, asupra barbatului…

- HSE a spus ca pana la 100 de persoane au primit rezultatul greșit al testului coronavirus și au fost de fapt pozitivi pentru virus atunci cand li sa spus ca testul a ieșit negativ!Declarație HSE: „HSE a identificat ca, sambata, 11 aprilie, mai puțin de 100 de persoane au fost informate, din greșeala,…

- Gigi Becali a povestit ca a fost oprit in trafic de polițiști și ca nu avea declarație pe proprie raspundere, necesara pentru deplasarile facute, așa cum prevad Ordonanțele Militare.Politia l-a oprit in trafic pe Gigi Becali. Intrebat de declaratia pe propria raspundere necesara deplasarii…

- Ambasada Romaniei la Dublin face un apel catre toți cetațenii romani din Irlanda, in sensul respectarii cu strictețe a tuturor regulilor și masurilor impuse de autoritațile irlandeze, in contextul pandemiei COVID-19.Astfel, incepand de azi, 8 aprilie, Poliția irlandeza (Garda) are, conform legislației…

- Un numar de 129 de dosare penale au fost intocmite pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit…