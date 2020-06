Stiri pe aceeasi tema

- La peste patru luni de la alegerile legislative din Irlanda, doua partide de centru, Fianna Fail si Fine Gael, au votat vineri alaturi de Verzi in favoarea crearii unei coalitii guvernamentale tripartite, un acord pentru formarea unui guvern din care este exclus Sinn Fein, in pofida numarului ridicat…

- Partidele Fianna Fail, Fine Gael si Verzii au incheiat luni un acord in vederea formarii unei noi coalitii guvernamentale in Irlanda, care urmeaza sa fie supus aprobarii membrilor celor trei formatiuni, relateaza Reuters potrivit news.ro.Postul de premier urmeaza sa-i revina, in prima jumatate…

- Cele doua partide irlandeze de centru-dreapta, Fine Gael si Fianna Fail, si Partidul Verde au ajuns luni la un acord pentru formarea unui guvern de coalitie, la patru luni dupa alegerile legislative care au divizat peisajul politic din Republica Irlanda, informeaza AFP. "Liderii partidelor…

- Fostul premier PSD Viorica Dancila a declarat duminica seara la Antena 3 ca se aștepta ca noua conducere a partidului sa se foloseasca de experiența acumulata in perioada„Ma asteptam ca experienta unui fost premier sa fie folosita, sa comunicam, sa facem opozitie. Din pacate, nu a fost nevoie…

- Liderul grupului PRO Moldova, Andrian Candu, are intentia de a exercita presiune asupra Procurorului General Alexandr Stoianoglo, cu scopul de a musamaliza implicarea lui Vlad Plahotniuc in furtul miliardului din sistemul bancar modovenesc. Este opinia exprimata de fostul premier Ion Sturza, intr-o…

- La cateva luni de la lansarea unei „biblioteci publice” de EP-uri rare, trupa din Marea Britanie va lansa saptamanal concertele sale integrale pe canalul de YouTube, tocmai pentru a-și ajuta fanii sa se relaxeze pe perioada carantinei. Miercuri, cei de la Radiohead au anunțat, pe Twitter, ca vor prezenta…

- Ambasada Romaniei la Dublin face un apel catre toți cetațenii romani din Irlanda, in sensul respectarii cu strictețe a tuturor regulilor și masurilor impuse de autoritațile irlandeze, in contextul pandemiei COVID-19.Astfel, incepand de azi, 8 aprilie, Poliția irlandeza (Garda) are, conform legislației…