Iridex, s-a umplut containerul! Când ridici gunoiul? Unii dintre craioveni se plang ca noile platforme de gunoi, cu containere ingropate sunt un adevarat dezastru. Nici nu au fost bine deschise ca unele dintre acestea sunt pline de gunoi. Cetatenii se plang ca noile containere se umplu repede, iar operatorul de salubritate nu le goleste in timp util. Din aceasta cauza containerele sunt inconjurate de pungi cu gunoi menajer si alte mizerii. Acelasi lucru se intampla si cu containerele destinate deseurilor reciclabile. Unele dintre ele arata dizgratios, iar craiovenii si-au aratat nemultumirea postand imagini si filmulete pe retelele de socializare.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

