Stiri pe aceeasi tema

- Iranul incearca sa "aprofundeze si sa extinda" livrarile sale de arme de varf catre Rusia, aflata in prezent in razboi in Ucraina, a afirmat joi seara seful Mossadului, serviciul de informatii externe israelian, noteaza AFP, citat de Agerpres. La sfarsitul lui octombrie, presedintele israelian, Isaac…

- Iranul incearca sa „aprofundeze si sa extinda” livrarile sale de arme de varf catre Rusia, aflata in prezent in razboi in Ucraina, a afirmat joi seara David Barnea, seful Mossadului, serviciul de informatii externe israelian, noteaza AFP, preluata de Agerpres.

- Mai multe explozii au fost auzite in centrul Kievului in aceasta dimineata, a anuntat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, dupa un aparent atac cu drone.„Explozii in cartierul Sevcenkivski. Serviciile (de urgenta) sunt pe drum”, a scris primarul pe o retea de socializare.El a mai precizat ca…

- Viktor Bout, traficantul rus de arme eliberat joi dupa 14 ani in inchisoare in Statele Unite in schimbul vedetei americane de baschet Brittney Griner, s-a alaturat Partidului Liberal Democrat din Rusia, ultranationalist si loial Kremlinului, a anuntat luni liderul formatiunii, citat de Reuters.

- Ministrul de externe iranian Hossein Amirabdollahian a declarat sambata ca Republica Islamica a trimis Moscovei un anumit numar de drone inainte ca trupele ruse sa intre in Ucraina, a relatat agentia de stat iraniana IRNA, preluata de dpa, potrivit Agerpres . Seful diplomatiei iraniene a negat insa…

- Iranul si Federatia Rusa au ajuns la un acord privind trimiterea pe teritoriul Rusiei a unor experti si instructori in operarea dronelor de atac de fabricatie iraniana, a acuzat joi armata ucraineana, potrivit EFE.

- Liderul rus face caz de unitatea panslava pentru a menține doua state balcanice in afara UE și a NATO. In timp ce președintele rus Vladimir Putin iși urmarește in continuare razboiul nefast și eșuat in Ucraina, el nu inceteaza sa-și proiecteze ambițiile inca mai departe. Rusia incearca sa submineze…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat vineri (23 septembrie) ca voturile la referendumurile din Rusia vor fi „condamnate” de catre intreaga lume, impreuna cu mobilizarea pe care Rusia a inceput-o saptamana aceasta, inclusiv in Crimeea și in alte zone din Ucraina ocupate de Rusia. „Acestea…