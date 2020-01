Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat pentru luni o reuniune de urgenta a Consiliului Nord-Atlantic, ca urmare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, transmite agentia DPA.Reuniunea la nivel de ambasadori a principalului for de decizie al Aliantei, programata pentru ora 14:00 GMT, va…

- Noul Comandant al Garzilor Revoluționare din Iran, Gholamali Abuhamzeh, a avertizat vineri ca țara are la dispozitie multe mijloace prin care poate pedepsi Statele Unite pentru uciderea generalului Qassem Soleimani Abuhamzeh, care a subliniat ca Teheranul a identificat obiectivele vitale ale Statelor…

- Arabia Saudita nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca sa dezamorseze tensiunile crescande in regiune, potrivit AFP. Arabia Saudita, aliata a SUA si rival…

- Iranul a dat asigurari sambata ca Statele Unite i-au cerut "sa se razbune proportional", dupa asasinarea intr-un raid american la Bagdad a puternicului general iranian Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. Elvetia, care reprezinta interesele…

- Arabia Saudita a indemnat, vineri seara, Statele Unite si Iranul sa evite escaladarea crizei generate de asasinarea unui comandant militar iranian in Irak, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."In contextul evolutiei rapide a evenimentelor, Arabia Saudita lanseaza un…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington.

- Consiliul Suprem pentru Securitate Nationala din Iran a avertizat, vineri seara, ca va razbuna moartea generalului Qassem Soleimani, ucis de armata americana in Bagdad, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. „America trebuie sa stie ca atacul criminal impotriva generalului Soleimani a fost cea mai…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters. "Martiriul este recompensa pentru…