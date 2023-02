Stiri pe aceeasi tema

Soldati care dau lupte in orase incendiate, avioane de lupta doborate de rachete, drone care pulverizeaza tancuri - imagini care par autentice, dar sunt extrase de fapt din jocuri video precum ''Arma 3'' ce alimenteaza un val de dezinformare asupra razboiului din Ucraina, scrie luni France Presse,…

Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022 si va ramane la un nivel similar in urmatorii ani, in pofida eforturilor globale destinate reducerii dependentei de cel mai poluant combustibil fosil, arata un raport publicat vineri de Agentia Internationala…

Agentii economici din Romania au la dispozitie 43.684 de locuri de munca, la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera pentru lucratorii romani 121 de posturi, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Iranul a inceput pentru prima oara sa produca uraniu imbogatit la nivelul de 60%, un nivel care il aduce mai aproape de o potentiala utilizare militara la situl sau nuclear subteran din Fordow, a declarat marti Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), confirmand astfel informatiile aparute…

Iranul a construit o racheta balistica hipersonica, a informat agenția de presa semi-oficiala Tasnim, citandu-l pe comandantul aerospațial al Garzilor Revoluționare.

Atacurile cibernetice, deseori insotite de cereri de rascumparare, tintesc in mod frecvent spitale si sisteme sanitare din diverse locuri din lume, incidente care duc la blocarea sau divulgarea datelor pacientilor, precum si la disfunctionalitati ale dispozitivelor medicale, informeaza AFP.

Institutul pentru Studierea Razboiului a declarat in cea mai recenta evaluare ca secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a sosit in Iran probabil pentru a vorbi despre furnizarea de rachete balistice iraniene catre Rusia, noteaza kyivindependent.