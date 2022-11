Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene au recunoscut, sambata, pentru prima data ca au furnizat drone Rusiei, dar au spus ca acestea au fost trimise inainte de razboiul din Ucraina, unde armata rusa le-a folosit pentru a ataca centralele electrice și infrastructura civila. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Iranul a recunoscut sambata ca a furnizat drone Rusiei. Ministrul de Externe iranian, Hossein Amirabdollahian, a declarat ca Moscova a primit un numar limitat de drone inainte de inceperea razboiului din Ucraina.

- Iranul a recunoscut sambata ca a furnizat drone Rusiei. Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a declarat ca Republica Islamica a trimis Moscovei un numar limitat de drone inaintea invaziei ruse din Ucraina, a relatat agentia de stat IRNA, preluata de dpa.

- Iranul a trimis experți militari in Crimeea ocupata de Rusia pentru a ajuta la lansarea de atacuri cu drone asupra Ucrainei, afirma Casa Alba, conform bbc.com. Iranienii sunt instructori și lucratori de suport tehnic, a declarat un purtator de cuvant al SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Numele țarii noastre a aparut in cele mai recente acuzații lansate de Rusia, dupa ce adjunctul lui Serghei Lavrov a folosit numele țarii noastre pentru a ataca Occidentul și pentru a-și motiva invazia din Ucraina. Astfel, Aleksandr Grușko adeclarat, sambata, in timpul unei vizite la Belgrad, ca razboiul…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski declara ca, in prezent, nu sunt posibile negocieri cu Federatia Rusa privind incheierea razboiului, din moment ce partea rusa nu poate formula pozitii adecvate. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a afirmat ca amanarea negocierilor de catre Kiev va face…

- Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, a reproșat ziarului The Washington Post ca a publicat informații false, atunci cand i s-a cerut marți sa comenteze un articol potrivit careia Iranul ar fi furnizat drone Rusiei pentru a fi folosite in Ucraina. Fii la curent cu cele…