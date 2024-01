Stiri pe aceeasi tema

- Un petrolier care a fost vizat anul trecut de o disputa intre Washington și Teheran a fost capturat, joi, de indivizi inarmați, in largul statului Oman, și se indreapta spre un port din Iran, afirma surse maritime, potrivit gandul.ro. Petrolierul St. Nikolas, sub pavilionul Insulelor Marshall, circula…

- UPDATE – Zi de doliu in Iran pentru victimele atacului de miercuri de la un eveniment memorial din Kerman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Aproape 100 de persoane au fost ucise de cele doua explozii. Pe timpul noptii, multimile s-au adunat in Kerman pentru a aprinde lumanari in memoria…

- Iranul a executat vineri patru persoane, inclusiv o femeie, pe care le-a acuzat ca sunt "sabotori" care aveau legaturi cu serviciul de informatii Mossad al Israelului, a anuntat agentia de presa Mizan, afiliata sistemului judiciar de la Teheran, citata de Reuters. Agentia oficiala de stiri IRNA a postat…

- Eliberarea a zece ostatici thailandezi vineri, in cadrul unui armistitiu de patru zile in Razboiul din Fasia Gaza intre Israel si Hamas, a avut loc in urma unei activitati diplomatice intense a unei tari care se vrea neutra si prietena cu toti, dar care este putin implicata in Orientul Mijlociu, Bangkokul…

- Iranul nu ar trebui sa se implice in razboiul din Fasia Gaza, a declarat la Teheran un politician apropiat de ayatollahul Ali Khamenei, citat sambata de ziarul Etemad, relateaza dpa, conform agerpres.ro. “Cei din Iran care vor sa intre in razboiul din Gaza trebuie sa stie ca exact asta vrea regimul…

- Bazele americane din Irak și Siria au fost lovite de 38 de ori de la inceputul valului de atacuri, pe 7 octombrie, potrivit unei informari a Pentagonului, scrie BBC.Cele mai multe dintre acestea au fost atacuri cu rachete și drone și se crede ca au fost efectuate de grupuri legate de Iran, a declarat…

- Milițiile susținute de Iran planuiesc sa intensifice atacurile impotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu. Teheranul incearca sa profite astfel de reacția din regiune fața de sprijinul acordat de administrația de la Washington pentru Israel.

- Erdogan se distanțeaza discret de Hamas: Turcia 'i-a cerut politicos' șefului Biroului Politic Hamas sa paraseasca țara (surse)Șeful biroului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, a fost "rugat politicos" sa paraseasca Turcia, a dezvaluit Al Monitor (site de știri sediul in Washington, DC, Statele Unite,…