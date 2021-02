Iranul cere Irakului să-i identifice pe autorii recentelor atacuri antiamericane Iranul a cerut sâmbata Irakului sa-i identifice pe autorii recentelor atacuri împotriva ambasadei SUA si a intereselor occidentale, apreciind ca acestea au vizat afectarea relatiilor iraniano-irakiene, transmite AFP, citata de Agerpres.

Luni, în directia ambasadei americane la Bagdad au fost trase rachete, care au cazut în apropiere. A fost vorba despre cel de-al treilea atac în decurs de o saptamâna împotriva intereselor occidentale în Irak.

"Subliniem necesitatea ca guvernul irakian sa-i identifice pe autorii acestor incidente. Ultimele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

