Stiri pe aceeasi tema

- ”Timp de mai multi ani, regimul iranian a insistat ca programul sau nuclear este pasnic. Documentele obtinute de Israel din interiorul Iranul arata, fara niciun fel de dubiu, ca regimul iranian a ascuns adevarul. Asta inseamna ca acordul nuclear nu a fost construit pe baza bunei credinte si a transparentei,…

- Israelul acuza Iranul ca a ținut ascuns un program de inarmare nucleara, pe care Teheranul l-a negat intotdeauna. A spus-o premierul Benjamin Netanyahu, un critic inversunat al acordului de dezamare nucleara, semnat in 2015 intre Teheran si marile puteri. Seful guvernului de la Ierusalim spune ca serviciile…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat luni seara, ca tara sa detine "dovezi concludente" legate de un program nuclear iranian secret cu scopul a se dota cu arma nucleara, transmit agentiile internationale de presa. "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale…

- Israelul va riposta la orice atac al Iranului impotriva Tel Aviv si va lovi Teheranul, a avertizat ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman intr-o declaratie facuta joi pentru o publicatie saudita, in conditiile in care cei doi dusmani declarati s-au confruntat deja in Siria, relateaza Reuters,…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a avertizat, marti, ca Teheranul va reactiona prompt daca Statele Unite vor decide sa renunte la acordul nuclear semnat in 2015, relateaza site-ul postului Al Jazeera.

- Moscova si Beijingul s-au inteles sa blocheze orice incercare a Statelor Unite de a sabota acordul nuclear cu Iranul, a anuntat, luni, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. "Suntem impotriva revizuirii acestui acord, iar incercarea de a minimaliza ani de eforturi internationale realizate…

- Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, l-a avertizat, duminica, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu rupa acordul nuclear semnat in 2015 cu Teheranul, adaugand ca un astfel de gest ar genera un precedent periculos, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.ro.

- Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, l-a avertizat, duminica, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu rupa acordul nuclear semnat in 2015 cu Teheranul, adaugand ca un astfel de gest ar genera un precedent periculos, relateaza site-ul postului CNN.