- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat vineri, 12 ianuarie, atacurile americane și britanice asupra unor ținte ale rebelilor Houthi din Yemen, pe care le-a calificat drept o utilizare disproporționata a forței, și a acuzat cele doua țari ca incearca sa transforme Marea Roșie intr-o "mare…

- Un general iranian din cadrul Gardienilor Revolutiei, Razi Moussavi, a fost ucis in Siria intr-un atac imputat Israelului, in apropiere de Damasc, a anunțat agentia oficiala iraniana de presa Irna.

- SUA au lovit miercuri o "instalatie de depozitare a armelor" din Siria despre care au spus ca are legatura cu Iranul, ca raspuns la atacurile asupra personalului american, a declarat secretarul american al apararii, Lloyd Austin, informeaza AFP, informeaza News.ro.Atacurile asupra siturilor americane…

- Statele Unite au lovit miercuri o „unitate de depozitare a armelor” in Siria care are legatura cu Iranul, in raspuns la atacurile impotriva personalului american, a declarat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, relateaza AFP. Atacurile impotriva obiectivelor americane au crescut in Siria si…

- Hezbollah dezlantuie jihadul dupa atacurile Israelului: 39;O sa dublam numarul de morti ai Israelului 39; Hezbollah a promis ca va "dubla" numarul mortilor din orice atac israelian asupra civililor, dupa ce o lovitura a ucis trei copii si pe bunica lor in sudul Libanului. Armata israeliana a afirmat…

- Presedintele iranian Ebrahim Raissi a apreciat ca Israelul a depasit "liniile rosii" intensificandu-si ofensiva in Fasia Gaza, ceea ce "ar putea" decide alte parti "sa treaca la actiune".

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan cere sambata Israelului ”sa inceteze imediat aceasta nebunie” si sa puna capat atacurilor in Fasia, intr-un mesaj postat pe X, relateaza AFP. ”Bombardamentele israeliene care s-au intensificat ieri seara (vineri) in (Fasia) Gaza au vizat inca o data femei, copii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut sambata Israelului „sa opreasca imediat aceasta nebunie" si sa puna capat „atacurilor" asupra Gazei, informeaza France Presse, citata de Agerpres.