- Autoritațile din Natanz au semnalat "un incident necunoscut" la instalația nucleara. Ulterior au anunțat ca a fost vorba despre un incendiu, dar nu exista victime , iar situl functioneaza la parametri normali, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Cel puțin 13 persoane au murit și mai multe au fost ranite în urma unei explozii într-o clinica medicala din nordul Teheranului, relateaza Reuters. Explozia a fost provocata de o scurgere de gaze.

- O explozie puternica s-a produs noaptea trecuta langa Teheran, dand naștere unor scenarii diverse printre care și atacul asupra unui complex nuclear efectuat de o putere ostila Iranului.Dupa cateva ore de confuzie un purtator de cuvant al ministerului Apararii de la Teheran a declarat ca este…

- Iranul este gata pentru un schimb total de detinuti cu SUA, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului iranian Ali Rabiei, citat duminica de site-ul de stiri Khabaronline, adaugand ca Washingtonul nu a raspuns deocamdata la apelul Teheranului pentru un astfel de schimb, informeaza Reuters., potrivit…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca presedintele american Donald Trump a facut o "greseala stupida" atunci cand a retras SUA din acordul nuclear dintre Teheran si marile puteri si a cerut Washingtonului sa ridice sanctiunile, potrivit Reuters.Trump a retras SUA din acord…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca presedintele american Donald Trump a facut o "greseala stupida" atunci cand a retras SUA din acordul nuclear dintre Teheran si marile puteri si a cerut Washingtonului sa ridice sanctiunile, potrivit Reuters. Trump a retras SUA din acord in 2018,…

- Explozia de cazuri de coronavirus in aziluri incepe sa devina un fenomen periculos! Alte doua decese s-au inregistrat in randul varsnicilor care s-au aflat in azilul din Galați fata de ziua de ieri, ridicand la opt numarul batranilor care si-au pierdut viata dupa ce au fost infectati cu coronavirus…

- Pana la 22.000 de oameni ar putea muri si intre 934.000 si 1,9 milioane de persoane ar putea fi contaminate de noul coronavirus in Canada, au anuntat autortatile sanitare federale, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Viata va reveni la normal dupa ce se va dezvolta un vaccin - ceea ce ar putea…