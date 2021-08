Stiri pe aceeasi tema

- Seful politiei din Teheran, Hossein Rahimi, a anuntat ca o banda de hoti a atacat un vehicul care transporta vaccinuri împotriva covid-19 si a furat serurile, informeaza AP, potrivit News.ro Hotii au furat 300 de vaccinuri dupa ce au atacat vehiculul unei firme de curierat care tocmai…

- Hipersensibilitatea la substanța activa sau la oricare dintre excipienții produsului este contraindicația valabila pentru toate cele 4 vaccinuri aprobate, transmit, luni, reprezentanții CNCAV. Trebuie sa amane vaccinare și persoanele care au o infecție sau o afecțiune febrila. Hipersensibilitatea la…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul a adoptat joi un proiect de hotarare care prevede ca tara noastra va dona vaccinuri impotriva COVID-19 catre tari ca Tunisia, Republica Araba, Egipt, Albania si Vietnam.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 305 vaccinuri: 4 Moderna, 5 AstraZeneca, 98 Johnson&Johnson și 198 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat doua vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 7 vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 725 vaccinuri: 21 Moderna, 9 AstraZeneca, 191 Johnson&Johnson și 504 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat zero vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 19 vaccinuri. De asemenea, in cadrul…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.184 de vaccinuri: 19 Moderna, 51 AstraZeneca, 276 Johnson&Johnson și 838 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat doua vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 86 de vaccinuri. De asemenea,…

- Romania avea in stocuri, la sfarșitul saptamanii trecute, circa 6 milioane de doze din toate cele patru tipuri de vaccin folosite in țara noastra, iar dintre acestea, in jur de 35.000 de doze de vaccin de la compania AstraZeneca au termen de expirare la 30 iunie, a declarat duminica, la Digi24, coordonatorul…

- Germania si alte state incetinesc lupta globala impotriva pandemiei de COVID-19 prin blocarea suspendarii brevetelor pentru vaccinuri, considera administratorul Programului pentru Dezvoltare al Natiunilor Unite (UNDP), Achim Steiner. 'Drepturile de proprietate intelectuala sunt un impediment…