Mircea Irimie: Oricine poate fi candidat. Dar nu oricine poate fi Primar!

Am fost Secretar de Stat în Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social. Dragi prieteni, am fost un Secretar de Stat foarte implicat. Am avut ca și atribuții relația diplomatică, consultarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul… [citeste mai departe]