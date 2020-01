Avionul Boeing 737-800 al companiei ucrainene International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran a incercat sa se intoarca dupa ce s-a descoperit ca avea o problema, a transmis Organizatia Aviatiei Civile (CAO) din Iran, care a mai precizat intr-un raport preliminar ca aeronava era in flacari cand se afla in aer, relateaza AFP si Reuters. ‘Avionul a disparut de pe radare la momentul cand a atins o altitudine de 2.400 de metri. Pilotul nu a transmis niciun mesaj radio privind circumstante neobisnuite’, a precizat CAO in primul sau raport al anchetei preliminare, publicat in noaptea de…