ÎPS Teodosie, așteptat la DNA în dosarul de cumpărare de influență Astazi, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, este așteptat la Direcția Naționala Anticorupție (DNA) pentru a fi informat cu privire la calitatea sa de inculpat intr-un dosar ce vizeaza acuzații de cumparare de influența. Procurorii au citat arhiepiscopul in urma unei inregistrari in care acesta este acuzat ca a acceptat sa primeasca un comision de 20% in schimbul unei promisiuni de finanțare de la Secretariatul de stat pentru Culte. Inregistrarea, facuta de catre un om de afaceri, fost preot, a fost publicata anterior de jurnaliștii de la Recorder. In aceasta, IPS Teodosie a fost inregistrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

