Stiri pe aceeasi tema

- Prognosticul este unul rezervat, reprezentanții spitalului spun ca șansele ca IPS Pimen sa iși revina sunt extrem de mici. IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, a primit un tratament revoluționar pentru COVID-19: filtrarea sangelui impotriva furtunii de citokine. Arhiepiscopul Sucevei și…

- IPS Pimen , Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, a primit un tratament revoluționar pentru COVID-19: filtrarea sangelui impotriva furtunii de citokine. Arhiepiscopul Sucevei și Radauților ar fi primit acest tratament alaturi de alți 20 de pacienți romani aflați in stare critica, conform RomaniaTV .…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase ‘Matei Balș” din București, a explicat, intr-un interviu exclusiv acordat lui Mihai Gadea, ca vom scapa de pandemia de coronavirus in anul 2022. Profesorul Streinu-Cercel a declarat ca, cel mai probabil, vom fi nevoiți sa invațam…

- Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, a fost confirmat pozitiv la testul pentru noul coronavirus și a fost adus la Institutul „Matei Bals” din Bucuresti cu un elicopter. Decizia i-a scandalizat pe unii politicieni, dar și pe criticii bisericii. Acestora le raspunde un alt arhiepiscop, IPS…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, infectat cu COVID-19, a fost transferat luni, cu puțin timp inainte de miezul nopții, de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, la Institutul „Matei Balș" din București. Transportul la București s-a efectuat cu ...

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit informațiilor de la autoritați, el urmeaza sa fie adus la București, la Institutul „Matei Balș”.

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, a fost internat in aceasta seara la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava și urma sa fie transferat la Institutul „Matei Balș” din București. Inaltul prelat in varsta de 90 de ani a fost diagnosticat cu coronavirus in forma medie.…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, infectat cu COVID-19, va fi transferat in cursul serii de luni, cu elicopterul, de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, la Institutul „Matei Balș" din București. Surse medicale au afirmat ca s-a luat aceasta ...