- Renumitul chirurg Cristian Paleru, de la Institutul Marius Nasta din Capitala, este primul medic roman acuzat de corupție care a recunoscut ca și ar fi adunat averea in mod ilegal inclusiv prin mita primita de la pacienți, potrivit protv.ro. Citește și Primaria Beleți Negrești a fost incendiata. Dosar…

- Curtea Internationala de Justitie (CIJ), a dispus vineri ca Israelul sa autorizeze accesul umanitar in Fasia Gaza, sa protejeze populatia palestiniana si sa faca tot ce-i sta in putere pentru a preveni actele de genocid, fara a-i cere insa incetarea operatiunii militare. Israelul trebuie sa ia ”masuri…

- Un sofer beat a facut prapad cu masina pe soseaua Alexandriei din Bucuresti. Motorul masinii a zburat pe asfalt, dupa o cursa nebuna si un impact devastator. Un sofer in varsta de 29 de ani din Capitala nu a avut nicio retinere sa se urce la volan baut si sa plece cu masina, impreuna cu […] The post…

- Bucureștenii nu vor mai putea cumpara artificii și petarde din capitala. The post Fara petarde și artificii in București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Un cutremur de 4,8 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 00:05, la adancimea de 132,5 de kilometri. Seismul s-a simțit și in București. Inițial, INFP a anunțat ca seismul a avut o magnitudine de 4,7. Ulterior, instituția l-a revizuit la 4,8. „In ziua de 04.12.2023, 00:05:48 (ora Romaniei), s-a produs…

- Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) a transmis ca directorul financiar Vasile Bleotu nu a reprezentat instituția la recepția organizata de Ambasada Federației Ruse la București, pe data de 2 noiembrie. ”Instituția noastra nu a primit o invitație oficiala la acest eveniment. In consecința,…

- Bucureșteanul acuzat ca și-a omorat matușa, dupa ce a stropit-o cu benzina și i-a dat foc in scara blocului in care locuia, și-a recunoscut fapta. Explicația acestuia este una insa halucinanta, fiind convins ca a fost indreptațit sa o bata cu bestialitate pe femeie, dupa care sa ii dea foc. Luni, 6…

- Miercuri seara a aterizat la Aeroportul Otopeni avionul Tarom care a adus din Egipt cetațeni romani si membri ai familiilor acestora, in total 93 de persoane evacuate din Fasia Gaza. La bordul aeronavei s-au aflat si 36 de cetateni ai Republicii Moldova evacuati, de asemenea, din Fasia Gaza. Grupul…