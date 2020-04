Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, este infectat cu coronavirus, a informat Monitorul de Suceava.Informatia a fost confirmata de Grupul de Comunicare Strategica: "Da, putem confirma informația potrivit careia Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, a fost confirmat pozitiv la testul…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, a fost internat in aceasta seara la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava și urma sa fie transferat la Institutul „Matei Balș” din București. Inaltul prelat in varsta de 90 de ani a fost diagnosticat cu coronavirus in forma medie.…

- Un barbat de 34 de ani, din municipiul Ramnicu Sarat, a fost preluat duminica seara din centrul de carantina din municipiul Buzau și transportat cu o ambulanța SMURD la Institutul ”Matei Balș” din București. El a avut singurul rezultat pozitiv din lotul de teste prelevate buzoienilor care se aflau izolați…

- Barbatul din Covasna depistat pozitiv pentru coronavirus va fi transportat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca, unde sotia sa a fost internata miercuri, dupa confirmarea diagnosticului de catre Institutul “Matei Bals” din Bucuresti. “S-a confirmat al doilea caz in judetul Covasna.…