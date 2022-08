In dimineața zilei de ieri, 21 august 2022, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a poposit in parohia Rahau, protopopiatul Sebeș. Acesta, inconjurat de un sobor de clerici, a oficiat slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din localitate, dupa care a celebrat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur și […] The post IPS Irineu a oficiat slujba de resfințire bisericii cu hramul „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din parohia Rahau, protopopiatul Sebeș first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .