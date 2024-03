Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, acuza autoritațile de la Chișinau ca resping orice dialog cu Federația Rusa. „Intotdeauna am pledat și militam pentru resuscitarea comunicarii noastre cu autoritațile de la Chișinau, ne-am dori ca spiritul rusofobiei sa paraseasca acest oraș minunat…

- Transnistria, o regiune a Moldovei cu accente pro-ruse, invecinata cu Ucraina, se afla in centrul tensiunilor geopolitice. Separatiștii cer ajutorul Rusiei. Este mai curand o invitație (abia) voalata? Ar putea Moldova, o țara est-europeana inghesuita intre Romania și Ucraina, sa devina noul punct…

- Autoritațile separatiste de la Tiraspol ar putea organiza un referendum care sa aprobe “unirea” Transnistriei cu Rusia. Acest risc este prezentat intr-o analiza difuzata de Institutul pentru Studiul Razboiului (The Institute for the Study of War, ISW), o organizație cu sediul in SUA. Analiza care anticipeaza…

- Regiunea separatista moldoveneasca, controlata de Rusia, nu va cere sa se alipeasca Rusiei, a declarat duminica șeful serviciilor de informații militare din Ucraina, Kirilo Budanov, intr-o conferința presa la Kiev, potrivit The Kyiv Independent.Ingrijorarile au aparut dupa ce Institutul pentru Studiul…

- Orice ezitare este interpretata de agresor drept dezbinare, avertizeaza prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, la doi ani de la inceperea razboiului din Ucraina. „Orice șovaiala in a ajuta Ucraina sa caștige razboiul ne poate costa foarte mult”, adauga Rareș Bogdan. „Acum 2 ani,…

- Anatol Șalaru, fost ministru al Apararii in Republica Moldova, a explicat intr-un interviu pentru Observator ce a insemna din punct de vedere politic și militar o eventuala anexare a Transnistriei de catre Rusia. Aceste planuri nu sunt noi și i-au fost prezentate lui Vladimir Putin inca din 2006, insa…

- Institutul pentru Studiul Razboiului susține ca Rusia folosește o retorica fața de Moldova foarte asemanatoare cu cea manifestata fața de Ucraina inainte de invazie. Declarațiile unor oficiali ruși fac referire nevoalata la un posibil „scenariu militar” pentru apararea rușilor din Transnistria.

- Autoritatile de la Chisinau acuza trupele ruse stationate in Transnistria ca au incalcat mai multe reglementari ale statutului lor pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv folosirea necorespunzatore a dronelor in timpul unor exercitii desfasurate la sfarsitul anului 2023, in timp ce vocile care sustin…