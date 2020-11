IPJ: Masuri de ordine pe perioada carantinei in Lumina, Costinesti, Agigea, Mihail Kogalniceanu, Valu lui Traian si Techirghiol

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.000 de persoane si peste 800 de autovehicule au fost verificate de politisti si jandarmi in prima noapte de la instituirea carantinarii municipiului Constanta, in 40 de cazuri fiind date amenzi, in valoare totala de 11.250 de lei, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean. „In contextul…

- Lumina, Costinești, Agigea, Mihail Kogalniceanu, Medgidia, Valu lui Traian și Techirghiol sunt cele șapte localitați din Județul Constanța care intra de astazi in carantina.Carantina pentru localitațile din Județul Constanța intra in vigoare de la ora 20:00, potrivit ordinului semnat de șeful DSU, Raed…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a aprobat, vineri seara, la propunerea Directiei de Sanatate Publica (DSP), instituirea carantinei sanitare in alte sapte localitati din judetul Constanta, incepand cu data de 21 noiembrie, ora 20,00, ca masura de reducere a infectarii cu noul coronavirus,…

