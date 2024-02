ACoR: Mariana Gaju, primarul de la Cumpana a primit doua distinctii pentru activitatea comunei (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Situatia alimentarii cu energie electrica judetului Constanta la data de 29.11.2023, ora 18:00 a fost facuta publica de Prefectura Constanta. 20 de localitati fara alimentare cu energie electrica, partial sau total, cu un numar de 13.325 de consumatori nealimentati: bull; Localitati nealimentate partial:…

- Situatia alimentarii cu energie electrica judetului Constanta la data de 29.11.2023, ora 13:00 este urmatoarea: 30 de localitati fara alimentare cu energie electrica, partial sau total, cu un numar de 15.533 de consumatori nealimentati:bull; Localitati nealimentate partial:1. Baneasa2. Baraganu3. Castelu4.…

- Situatia alimentarii cu energie electrica judetului Constanta la data de 29.11.2023, ora 11:00:41 de localitati fara alimentare cu energie electrica, partial sau total, cu un numar de 20.540 de consumatori nealimentati:bull; Localitati nealimentate partial:1. Adamclisi2. Agigea3. Baneasa 4. Baraganu5.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta noapte doua avertizari meteo Cod Rosu de vreme rea ce vizeaza judetul Constanta. Prima avertizare a fost emisa la ora 3.00, iar a doua a intrat in vigoare de la ora 6.00 pana la ora 10.00 Conform ANM, in zona de litoral a judetului Constanta,…

- „Vor sa ne ia terenurile cu japca”. Este acuzația șefului Asociației Comunelor din Romania care anunța ca primarii de comune se opun ferm reorganizarii administrative prin comasarea localitaților mici. Edilii de la sate susțin ca, impotriva lor, ar exista o conspirație a primarilor de orașe care vor…

- Germania sprijina aliatul sau NATO, Romania, la supravegherea spatiului aerian in cadrul misiunii de politie aeriana intarita Air Policing South (eAPS). Astfel, miercuri dupa-amiaza, avioanele de lupta Eurofighter ale Fortelor Aeriene Germane au sosit la baza militara Mihail Kogalniceanu de langa Constanta,…

- In aceasta seara, plina de evenimentele care au avut loc din cauza vremii, a intrat cel de al doilea RO ALERT pentru judetul Constanta.Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod rosu in acest sens.In zona : Zona de litoral a judetului Constanta , respectiv zona localitatilor: Constanta, Navodari,…