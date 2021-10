IPJ Brașov: Sfaturi pentru prevenirea furturilor din locuințe Multe furturi din locuinte sunt comise spontan, favorizate de oportunitatile create, atrag atenția reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Brașov. Pentru a ajuta populația sa previna astfel de infracțiuni au elaborat o serie de recomandari. Multe furturi din locuinte sunt comise spontan, favorizate de oportunitatile create de neatentie/neglijenta! Un hot observa un geam deschis/intredeschis, o usa neasigurata sau lipsa unui sistem de alarma si acest lucru il determina sa actioneze! Este extrem de neplacut sa-ti gasesti casa sparta la intoarcerea de la serviciu, iar masurile luate de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

