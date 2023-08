IPJ Bacau:A provocat un accident rutier dupa ce a condus baut si fara permis

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 19 august 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat de 37 de ani, din municipiul Targu Mureș, banuit de savarșirea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca, la data de 13 august 2023, in jurul orei 01.00,…

- Un tanar, in varsta de 19 ani, din comuna Vedea, judetul Giurgiu, este cercetat penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere dupa ce a condus fara permis si a provocat un accident rutier, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul Biroului Rutier al IPJ…

- In seara zilei de vineri, 28 iulie 2023, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Blaj au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca, un barbat de 52 de ani, din comuna Valea Lunga, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul…

- Un batran de 81 de ani din satul Calugareni-Adancata s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus fara a avea permis un moped și a provocat și un accident rutier. Evenimentul a avut loc duminica la pranz pe DN29 A la Calugareni. Batranul a facut un viraj fara sa se asigure și s-a ciocnit […] The post Dosar…

- La data de 09 iulie a.c., in jurul orei 20:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Bacau au fost sesizați cu privire la faptul ca, in localitatea Cleja a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului iar din primele verificari a reieșit faptul ca, un barbat, in varsta de 38…

- Un tanar de 26 de ani a fost reținut luni de polițiștii din Dambovița dupa ce, aflat la volan fara permis, ar fi provocat un accident și ar fi fugit de la fața locului.Potrivit IPJ Dambovița, in urma cercetarilor efectuate, polițiștii au reținut luni pentru 24 de ore un tanar de 26 de ani din Targoviște.…

- Polițiștii din Moinești au luat masura reținerii unui tanar de 18 ani, banuit de comiterea infracțiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fara a detine permis de conducere si sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta a fost introdus in Arestul I.P.J.…

- La data de 31 mai 2023, in jurul orei 15,30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit pe raza localitații Lunca unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din cercetari a rezultat ca, la intersecția DN 14 B cu DJ 141 C, un barbat de 44 de ani, din Micasasa, județul…