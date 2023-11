Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Sectia de Pompieri Costesti a fost solicitat sa intervina alaturi de un echipaj al SAJ in cazul unui accident rutier produs in localitatea Recea.In urma cu putin timp, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat de la Sectia de Pompieri…

- Rusia va livra in curand 27 de tone de ajutor umanitar civililor din Fasia Gaza prin Egipt, care se invecineaza cu aceasta enclava aflata sub asediu de la atacul Hamas asupra Israelului, a anuntat joi Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza AFP.

- Liderii europeni s-au reunit de urgenta marti prin videoconferinta pentru a incerca sa transmita un mesaj unitar cu privire la razboiul dintre Israel si Hamas, iar presedintele american Joe Biden se va deplasa miercuri in Israel pentru o vizita de solidaritate. Regele Abdullah al Iordaniei ii va gazdui…

- Aseara, o pisicuța și puiul sau au intrat singure intr-un cabinet veterinar sa ceara ajutor. Ușa era deschisa, iar veterinarul din cabinet era intr-o operație de urgența. Nu se știe daca cele doua pisicuțe traiau pe strada, au fost pierdute sau abandonate. O pisicuța insoțita de puiul sau au demonstrat…

- Elevii din cel puțin 30 de școli din Timișoara vor putea invața cum se acorda primul ajutor in urmatorii doi ani, dupa ce primaria a semnat un protocol de colaborare cu conducerile Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Timiș și Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Timiș. Specialiștii vor…

- Grețurile și varsaturile reprezinta o problema cu care oricine s-a confruntat sau se va confrunta cel puțin o data in viața. Oricat de neplacute ar fi aceste simptome, de cele mai multe ori nu reprezinta o problema serioasa și se poate scapa de ele cu ajutorul a catorva remedii simple ori, daca este…

- CARAȘ-SEVERIN – Cei care-și doresc sa participe ca voluntari, alaturi de trupele profesioniste de pompieri salvatori, au șansa inscrierii pana in 6 octombrie. Este vorba despre o noua etapa de recrutare a cetațenilor interesați sa devina voluntari in cadrul programului „Salvator din pasiune“! Campania…

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta si Razvan Dinca, Presedinte Director General al Societatii Romane de Radiodifuziune au semnat azi, la sediul Radio Romania, un protocol de colaborare ce are ca scop stabilirea conditiilor…