- Pavel Stratan și Keo colaboreaza pentru prima data și lanseaza „Lasa-ma sa beau”, un single despre o iubire patimașa ce incepe sa fie mistuita de un dor intens. Compusa de catre cei doi artiști impreuna cu Tom Boxer, „Lasa-ma sa beau” este o piesa plina de metafore, care scoate in evidența unul dintre…

- Dani Mocanu colaboreaza din nou cu Costi Ionița și lanseaza „Fragolina”, un single cu versuri in italiana și cu un vibe fresh. Compusa de catre Costi Ionița alaturi de Dani Mocanu, „Fragolina” este o piesa despre o iubire sincera și pasionala, ce iți trezește fluturii din stomac. Single-ul este o dedicație…

- Dima Trofim și What’s UP colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „Du-ma unde vrei”, un single despre o iubire sincera și pasionala, ce seamana cu aventurile de-o vara. Piesa „Du-ma unde vrei” are la baza o declarație sincera de dragoste pentru cei care iși gasesc sufletul pereche și il urmeaza in…

- Direcția 5 lanseaza „Vine o vreme”, un single ce te poarta printr-o calatorie plina de nostalgie spre copilarie, cea mai pura perioada din viața unui om. Compusa de catre Marian Ionescu și Paul Catușanu, „Vine o vreme” este o piesa sensibila, cu un mesaj aparte, iar videoclipul transpune in imagini…

- Dupa ce a lansat alaturi de Dorian Popa „Cealalta ea”, piesa de succes ce a cucerit topurile muzicale, AMNA lanseaza „6 șoapte”, un single cu un mesaj aparte, ce are la baza o declarație de dragoste, pusa pe note muzicale. Compusa de catre artista alaturi de Șerban Cazan, Ana Maria Stancu, Robert Toma…

- Reea este deja cunoscuta ca avand un succes rasunator in India și Turcia dupa lansarea piesei ,,Boehma” in colaborare cu Akcent, piesa ce a adunat peste 58K de aprecieri pe Youtube. Noua piesa cu ritmuri orientale ,,Primavera Vista” ne teleporteaza intr-un film de dragoste Bollywoodian despre doi indragostiti…

- Cu o productie dance upbeat, “Imagine” este o piesa care se potriveste perfect in scenariul unei zile pe plaja, realizata de Robert Goergescu in colaborare cu White. Robert Georgescu este un dj/producer din Romania, nascut in Brasov, in 1984. Dragostea pentru muzica i-a fost insuflata inca din copilarie…