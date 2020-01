Grupurile de mămici de pe Facebook nu țin loc de medic. Cum își pun unele mame copiii în pericol

Și eu am mai cerut păreri pe grupurile de mămici de pe Facebook, însă când a fost vorba de o urgență, nici nu am stat pe gânduri: am mers la medic. Anul trecut a circulat pe Facebook o captură de pe… [citeste mai departe]