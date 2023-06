Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni ca nu exclude varianta ca Ministerul Transporturilor sa revina PNL, el afirmand ca in scurt timp, chiar maine sau poimaine, este posibil sa se finalizeze negocierile. Depinde foarte mult si de prezenta UDMR in viitorul guvern, a mentionat Stroe,…

- Liderul liberal spune ca Biroul Politic National PNL va decide mandatul negocierilor din cadrul coalitiei la rocada guvernamentala. „Maine avem BPN. Sunt ipoteze care vor fi puse in dezbatere la nivelul Biroului Politic si, in functie de votul si acordul BPN, vom lua o decizie cu ce mandat vom intra…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe a declarat luni ca sunt mai multi lideri PNL, presedinti de organizatii, primari si chiar presedinti de Consilii Judetene care i-au cerut premierului Ciuca sa ramana in Guvern ca vicepremier, acestia considerand ca ar fi in acest fel un garant de facto al continuitatii,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni, 15 mai, inaintea discuțiilor informale de la Vila Lac și din Biroul Permanent, ca mai multi lideri PNL, presedinti de organizatii, primari si chiar presedinti de Consilii Judetene i-au cerut lui Nicolae Ciuca sa ramana in Guvern ca vicepremier,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni despre legea pensiilor speciale, ca foarte curand vom avea o forma in Parlament si intr-o procedura accelerata, el aratand ca va fi adoptata pana la rotativa. Despre vreun repros catre ministrul Budai, Stroe a precizat ca, daca e sa ne raportam…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a afirmat, sambata, ca se strang „multe acuzatii” conform carora liderul AUR, George Simion, „ar avea o legatura cu serviciile de informatii ruse”. El citeaza in acest sens doi oficiali. „Se strang deja multe acuzatii ca George Simion, liderul AUR, ar avea o legatura…

- Ionut Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, ca a existat o imensa presiune publica si politica in legatura cu stabilirea acestui prag pentru abuzul in serviciu si in final in comisia s-a decis sa ramana proiectul fix in forma promovata…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca in urma anuntului presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Romania trebuie sa primeasca o suma mai mare pentru sprijinirea fermierilor romani care au suferit pierderi in ultimul an, generate de tranzitul cerealelor