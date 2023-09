Stiri pe aceeasi tema

- Dan Tatoiu a dat elicopterul pe scuter! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au filmat pe extravagantul milionar pe strazile din Capitala, pe doua roți. In compania cui a fost susprins omul de afaceri.

- Dan Negru a revenit la Kanal D cu un nou sezon al emisiunii „Jocul cuvintelor” și a avut un invitat care l-a surprins total. Prezentatorul a verificat CV-ul lui Markus, invitatul sau, și a facut o descoperire neașteptata.In ediția din aceasta seara a quiz show-ului „Jocul cuvintelor cu Dan Negru", difuzata…

- Catalin Bordea nu renunța la vechiul obicei și are grija sa arate in forma, dupa divorțul de fosta soție, Livia. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele comediantului și l-au surprins in ipostaze de senzație. Iata imaginile!

- Vasile Șiman și fiul lui, Alexandru, au o relație apropiata, iar cei doi și-au rezolvat impreuna treburile. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și i-au surprins pe strazile din Capitala. Iata imaginile!

- Cornel Dinu duce o viața modesta, iar fostul antrenor de la Dinamo a mers sa faca cumparaturi, insa din imagini putem observa schimbarea majora prin care a trecut. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și l-au surprins pe strazile din Capitala.

- Alina Pușcaș atrage privirile oriunde s-ar afla, iar prezentatoarea de la Te cunosc de undeva știe sa se descurce in orice situație. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele Alinei Pușcaș și au surprins-o pe strazile din Capitala.