Stiri pe aceeasi tema

- Cand toata lumea credea ca cei doi și-au gasit liniștea, iata ca Vulpița Veronica și Viorel Stegaru s-au intors la „Acces Direct” cu noi dezvaluiri uluitoare despre modul in care mama lui Viorel Stegaru o trateaza

- Polițiștii din județul Vrancea cauta o adolescenta care a plecat de acasa. Este vorba despre o fata de 13 ani, din localitatea Suraia, care a plecat voluntar de la domiciliul sau. Polițiștii solicita ajutorul populației, informeaza Mediafax. Potrivit IPJ Vrancea, sambata, in jurul orelor 15.00,…

- Astazi, Claudiu și-a povestit drama la „Acces Direct”. Dupa ce barbatul a marturisit cu ochii in lacrimi ca a fost lasat de soție la doar patru luni de la cununie, Leana, partenera acestuia, a dezvaluit motivul pentru care a plecat de acasa cu bunurile lor comuna și fetița acestora. Femeia a anunțat…

- Economistul Bogdan Matișan este de 20 de ani membru al Partidului Social Democrat. Are o vasta experiența in administrația publica, fiind ales prima data consilier local in 2004. A fost inclusiv viceprimar al municipiului Focșani in perioada 2010-2012. Din 2017, este director economic la CUP Focșani.…

- Gina Pistol le impartașește urmaritorilor ei de pe Instagram momentele frumoase din sarcina, in fiecare zi. Pe langa trucurile de ingrijire la care apeleaza in aceasta perioada, cum ar fi masajul pielii cu ulei, pentru a preintampina apariția vergeturilor, prezentatoarea Chefi la cuțițe a vorbit și…

- O familie din Botoșani nu mai are liniște, dupa ce fiica lor a disparut fara urma. Polițiștii au fost sesizați ca Ionela, minora de 15 ani, a plecat de acasa, iar de atunci nu a mai fost vazuta de niciun cunoscut.

- O tanara din Balți, in varsta de 34 de ani, a plecat de acasa pe data de 30 octombrie curent și nu s-a mai intors. Aceasta s-ar fi indreptat intr-o direcție necunoscuta, iar pana astazi nu se cunoaște locul aflarii acesteia.

- Alexandra și Ionuț Bodi continua sa-și uimeasca fanii in fiecare zi. Astazi, aceștia le-au pregatit o surpriza speciala telespectatorilor „Acces Direct” și le-au aratat un dans senzațional. In semn al iubirii pe care i-o poarta, barbatul i-a facut o frumoasa declarație de dragoste soției sale, alintand-o…