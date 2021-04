Stiri pe aceeasi tema

- Compania Delgaz Grid a anunțat ca, in 2020, a investit peste 37 de milioane de lei pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de distribuție a energiei electrice din județul Suceava. Principalele investiții au vizat: lucrari de modernizare la echipamente din 12 stații de transformare, modernizari…

- Politic Senator Eugen Pirvulescu, declarație politica pe tema inființarii și dezvoltarii retelelor de distributie a gazelor naturale in Teleorman martie 18, 2021 09:50 Senatorul PNL de Teleorman și președintele organizației județene a liberalilor a avut, miercuri, in plenul Senatului, o intervenție…

- COMUNICAT - Noile reglementari ANRE referitoare la racordarea la rețelele electrice de interes public și la sistemul de distribuție a gazelor naturale vin in sprijinul viitorilor clienți finali casniciANRE a aprobat in ședința Comitetului de reglementare din data de 10.03.2021 un pachet de acte normative…

- Compania Delgaz Grid, parte a Grupului E.ON Romania, a investit peste 2,9 miliarde de lei (682 milioane de euro), incepand din anul 2005, pentru modernizarea sistemului de distributie a energiei electrice din cele sase judete din Moldova in care activeaza, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES.…

- Zeci de mii de familii din localitațile Munților Apuseni așteapta sa aiba posibilitatea sa se racordeze la rețeaua de gaze naturale, in contextul in care incalzirea doar cu ajutorul lemnelor nu este o soluție sustenabila pe care sa ne putem baza pentru mulți ani. Impreuna cu colegul meu, Calin Gheorghe…

- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat luarea deciziei etapei de incadrare, fara studiu de evaluare a impactului asupra mediului, pentru doua proiecte de inființare a unor rețele inteligente de distribuție gaze naturale in comunele Blandiana (localitațile Acmariu și Blandiana) și Roșia…

- In perioada 11.01-15.01.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…