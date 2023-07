Ion Țiriac și-a scris testamentul. Cum va fi împărțită averea celui mai bogat român Ion Țiriac, fost jucator de tenis și om de afaceri, pregatește succesiunea: Averea sa va fi imparțita in mod egal intre toți cei 33 de copii ai sai, fara privilegii preferențiale. Ion Țiriac, afaceristul de succes, a luat masuri pentru a preveni disputele intre cei trei copii legitimi ai sai: Ioana Natalia, Karim Mihai și Ion Ion Țiriac. El a anunțat ca va imparți averea in mod egal, lasand sa se ințeleaga ca fiecare dintre copiii sai va primi aceeași suma de bani. „Mereu mi-au placut femeile, nu pot sa explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 in total. Nu imi poarta numele, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș și Adrian Paval, fondatorii rețelei Dedeman se numara printre cei mai bogați romani. Acționari a 59 de magazine mari la nivel național, romanii ce se afla in primele poziții din topul Forbes al celor mai bogați afaceriști, și-au extins aria de business-uri in mai multe direcții, una dintre ele…

- Frații Paval se pregatesc sa zguduie piața energiei. Au adaugat societații Dedeman SRL un nou obiect de activitate: producția de energie electrica, conform Replica Online. In Romania, compania Dedeman, una dintre cele mai bine cotate de pe piața, a reușit in anul 2022 performanța de a realiza un profit…

- China este in continuare un partener economic important pentru Romania, ocupand locul doi in topul țarilor din afara UE cu care țara noastra realizeaza schimburi comerciale. In 2022, volumul total al schimburilor comerciale romano-chineze s-a ridicat la 9 miliarde de dolari, in crestere cu 3,1% comparativ…

- Averea francezului Bernard Arnault, cel mai bogat om de pe planeta, a scazut cu 11,2 miliarde de dolari intr-o singura zi, pe fondul ingrijorarilor ca incetinirea economiei americane va duce la reducerea cererii pentru bunuri de lux, transmite Bloomberg. Arnault, fondatorul grupului LVMH, care ofera…

- First Republic a devenit al doilea cel mai mare eșec bancar dupa dimensiunea activelor din istoria SUA. Pe primul loc, cu 307 miliarde de dolari, a ramas Washington Mutual, din 2008. Deținatoarea anterioara a „argintului”, cu 167 de miliarde de dolari active, Silicon Valley Bank, a pastrat poziția…

- Averea celor mai bogați ruși a crescut cu 152 de miliarde de dolari anul trecut, datorita preturilor ridicate la resursele naturale, potrivit revistei Forbes. Acest lucru inseamna ca oligarhii si-au revenit dupa ce averile lor s-au diminuat semnificativ imediat dupa izbucnirea razboiului din Ucraina,…

- Averea celor mai bogați ruși a crescut cu 152 de miliarde de dolari anul trecut, datorita preturilor ridicate la resursele naturale, potrivit revistei Forbes. Acest lucru inseamna ca oligarhii si-au revenit dupa ce averile lor s-au diminuat semnificativ imediat dupa izbucnirea razboiului din Ucraina,…

- Elon Musk a pierdut vineri, 21 aprilie, aproximativ 12,6 miliarde de dolari din averea sa neta, fiind cel mai mare declin de pana acum, in acest an, potrivit Business Insider, care citeaza indicele miliardarilor realizat de Bloomberg.Elon Musk este in continuare a doua cea mai bogata persoana din lume,…