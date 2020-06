Ion Ștefan s-a lovit de grindă: renunță la concedierile masive din minister. DOCUMENT Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, Ion Stefan, s-a razgandit și a realizat ca intenția de reorganizare a ministerului nu a fost cea mai buna idee. Ministrul Ion Ștefan a semnat, luni, Ordinul privind incetarea procesului de reorganizare. Ordinul poate fi citit AICI! Presa anunța, saptamana trecuta, ca s-au anulat concursurile pentru ocuparea posturilor si […] The post Ion Ștefan s-a lovit de grinda: renunța la concedierile masive din minister. DOCUMENT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

