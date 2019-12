Ion Stefan a declarat, miercuri seara, la B1 TV, ca a gasit in Ministerul Lucrarilor Publice oameni care ”au gravitat” in jurul lui Liviu Dragnea si Sevil Shaideh.

”Am gasit un minister al familiei. Ministerul Lucrarilor Publice e un minister al celor care au gravitat in jurul PSD, in jurul lui Shhaideh, in jurul lui Liviu Dragnea. Cine venea in biroul meu, a patra propozitie era «eu sunt...» sau «dansul este adus de... Shaideh», «dansul este de la Teleorman». Acest lucru a durat doua saptamani, pana cand am spus «Stop! Opriti-va, nu mai vreau sa aud asa ceva!». Eu constat ca in Ministerul…