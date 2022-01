Stiri pe aceeasi tema

- Ion și Raluca formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri care au participat la competiția Mireasa, capriciile iubirii. Dupa ce emisiunea s-a terminat, mai multe persoane au considerat ca Ion este protejatul prezentatoarei emisiunii, Gabriela Cristea. Acum, fostul concurent a dat carțile pe…

- Alex și Adelina s-au intalnit aseara la Mireasa, Capriciile iubirii și s-au contrat pe primul lor sarut și prima intalnire. Adelina i-a reproșat ca acesta inca ii mai pronunța numele in emisiune.

- O noua zi, noi scantei in casa Mireasa, capriciile iubirii. De data aceasta, protagoniști sunt chiar Victor și Andrada, in condițiile in care tanarul s-a aratat foarte interesat de trecutul amoros al Andradei. Iata ce au discutat cei doi și care a fost, de fapt, motivul supararii concurenților de la…

- Liniștea dupa amiezii din casa Mireasa, capriciile iubirii, a fost intrerupta brusc atunci cand Marius a inceput sa iși spuna parerea despre Alex. Bineințeles, Maria a fost cea care l-a susținut și i-a dat dreptate in tot discursul sau. Lucurile au degenerat rapid la scurt timp, din nefericire. Iata…

- Platoul emisiunii Mireasa, capriciile iubirii, a fost inundat de lacrimi de fericire. Dupa o perioada mai lunga de timp, Raluca și-a revazut mama și a reușit sa o stranga la piept. Concurenta nu se aștepta la o astfel de surpriza, iar toți cei prezenți in platou s-au emoționat. Iata cum a reacționat…

- Se apropie o noua zi de gala pentru concurenții din casa ”Mireasa”, astfel ca, deși nu știm daca va fi o eliminare, știm sigur ca o noua fata va intra in competiție. Numele ei este Gina și deja le-a cunoscut pe mamele din show-ul matrimonial.

- Este scandal mare in casa ”Mireasa”, iar de data aceasta protagonista este nimeni alta decat Alina, concurenta care a fost prezenta in emisiune și sezonul trecut. Tanara a ajuns sa fie ținta unor replici dure și asta pentru ca in mediul online au aparut mai multe imagini compromițatoare cu ea, care…

- O noua zi, un nou concurent in casa Mireasa, capriciile iubirii. De data aceasta, s-a declarat pregatit pentru a-și gasi sufletul pereche John, pe numele sau real Ion Ilie. Tanarul este din Brașov, are 31 de ani și a recunoscut ca are o slabiciune pentru brunete. Iata cu ce se ocupa noul concurent de…