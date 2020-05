Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal din Franta a pus capat ediției de campionat in primul eșalon valoric dupa 28 de etape disputate. In aceste conditii, Paris Saint-Germain, liderul autoritar al clasamentului, a fost desemnat castigatorul competiției.

- Detinatorul drepturilor de televizare a partidelor din Liga I face presiuni mari pentru reluarea campionatului. EAD.RO Interactive a trimis o notificare la Liga Profesionista de Fotbal prin care avertizeaza ca in cazul in care campionatul intern de fotbal nu se va relua va solicita LPF si cluburilor…

- Internaționalul moldovean, Ion Nicolaescu, a marcat primul sau gol pentru gruparea FC Vitebsk. Atacantul a deschis scorul in minutul 31 al partidei din deplasare cu FC Slutk, terminata la egalitate scor 1-1, intr-un meci din cadrul etapei a patra din Campionatul de fotbal al Belarusului.

- Campiontul din Belarus, unicul din Europa care n-a fost intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, a continuat astazi, cu remiza dintre Slutsk și Vitebsk, 1-1. Oaspeții de la Vitebsk au deschis scorul in minutul 31, prin Ion Nicolaescu, un jucator cu nume romanesc originar din Republica Moldova.…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol si a dat o pasa decisiva in meciul castigat de Reading cu scorul de 2-0 in fata formatiei Barnsley, sambata, pe teren propriu, in etapa a 36-a a ligii secunde engleze de fotbal. Puscas a dat pasa decisiva la primul gol al lui Reading, marcat…

- Atacantul uruguayan Edinson Cavani a marcat al 200-lea sau gol pentru Paris Saint-Germain, in partida castigata de echipa sa, cu scorul de 4-3, in fata formatiei Girondins Brodeaux, duminica seara pe Parc des Princes, in cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Frantei. Oaspetii…

- Tanarul atacant al echipei Borussia Dortmund, Erling Haaland, a declarat, marti seara, ca inca mai are multe de imbunatatit in jocul sau, dupa ce a marcat de doua ori in meciul cu Paris Saint-Germain, potrivit news.ro.Citeste si: ALERTA! O educatoare JUDECATA pentru SASE fapte de purtare abuziva,…

- Fundasul roman Cristian Sapunaru a marcat golul prin care Kayserispor a invins-o pe Denizlispor cu scorul de 1-0, sambata, in deplasare, in etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Turciei. Sapunaru a marcat in min. 69, cu capul, golul impotriva fostei sale echipe, aducand victoria ''lanternei…