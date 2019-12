Stiri pe aceeasi tema

- Concertul care urma sa fie organizat duminica, 22 decembrie, in memoria eroilor Revoluției din 1989, a fost anulat, dupa ce mai mulți artiști au renunțat sa mai participe la acest eveniment. Evenimentul, intitulat, „30 de ani de libertate”, era organizat de Institutul Revoluției Romane –…

- Concertul care ar fi urmat sa fie organizat pe 22 decembrie de Institutul Revolutiei, condus de Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu, a fost anulat. Decizia vine dupa ce mai multe organizatii civice au protestat fata de organizarea acestui concert in Piata George Enescu, considerand ca este o jignire…

- Mai multe grupuri civice contesta concertul organizat de Institutul Revolutiei Romane pe 22 decembrie in Bucuresti, considerand ca reprezinta o jignire adusa memoriei eroilor martiri ai Revolutiei din 1989 si urmasilor acestora. Grupurile civice cer anularea evenimentului, solicita artistilor anuntati…

- RESITA – Suntem in acea perioada a anului in care toata suflarea massmediei si politicii romanesti se inghesuie la comemorari, omagii, slujbe, depuneri de coroane, in amintirea eroilor evenimentelor din Decembrie 89. 30 de ani au trecut de cand miscarea inceputa la Timisoara (nu analizam aici de catre…

- Gelu Voican Voiculescu, personaj-cheie la Revoluția din 1989 și apropiat al lui Ion Iliescu, ar fi fost agresat în propria casa de un vecin deranjat ca acesta asculta muzica prea tare, a informat Realitatea TV.