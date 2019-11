Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Ion Iliescu nu se va prezenta la vot, duminica, in primul tur al alegerilor prezidențiale, din cauza starii de sanatate, au zis surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. Potrivit surselor citate, Iliescu a facut cerere la Liceul Jean Monnet din Sectorul 1 sa-i fie trimisa acasa urna…

- Ninel Peia, candidat la alegerile prezidențiale, este dat disparut dupa ce nu se mai știe nimic de el de miercuri seara. SPP, cel care se ocupa cu paza lui, a sesizat Poliția. Ninel Peia a participat miercuri la Cluj la o intalnire electorala, iar noaptea a disparut. ”In aceasta dupa amiaza, IPJ Cluj…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a reacționat, joi seara, dupa apariția imaginilor de la Colectiv, publicate de jurnaliștii de la Libertatea. Arafat a transmis intr-un mesaj pe Facebook ca va veni cu un raspuns. privind imaginile care arata intervenția din primele momente…

- Campania pentru alegerile prezidentiale a luat startul, azi, sambata 12 octombrie. Sunt 14 candidați pentru cea mai inalta funcție din stat, profesori, juriști, oameni de afaceri, actori și medici veterinari. Printre candidați sunt actualul șef de stat. Klaus Iohannis și Viorica Dancila al carei Guvern…

- CCR arata, in motivarea deciziei de admitere a mai multor contestatii ale candidatilor la prezidentiale, printre care se numara si cea a lui Viorel Catarama, ca legea pentru alegerea Presedintelui Romaniei are imperfectiuni, iar BEC are un rol formal, neputand realiza un control efectiv si real. „Curtea…

- S-a incheiat perioada inscrierilor in cursa electorala pentru alegerile prezidențiale. Zece candidați au ramas in cursa, dupa ce unii au fost respinși, iar alții au renunțat sa iși mai depuna candidatura. Iata liata completa a candidaților pentru Cotroceni: Klaus Iohannis – președintele in exercițiu …

- Romanii blocați aproape o saptamana pe insula greceasca Samothraki se intorc, in sfarșit, acasa. Anunțul a venit chiar de la ministrul de externe, Ramona Manescu. Este vorba de 200 de turiști care au trait momente de disperare, dupa ce au ramas complet izolați pe insula, așteptand ca autoritațile elene…